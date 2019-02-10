تقرير: مفاجآت في تشكيلة برشلونة ضد أتلتيك بلباو

يخوض فريق برشلونة اختبارًا صعبًا أمام مضيفه أتلتيك بلباو، مساء الأحد، في الجولة الثالثة والعشرين للدوري الإسباني لكرة القدم.

ويسعى برشلونة لتعزيز الصدارة، خاصة مع انتفاضة ريال مدريد وفوزه في لقاء الديربي أمام أتلتيكو مدريد، أمس السبت، وهو ما ينذر بعودة الفريق الملكي للمنافسة على لقب الليغا.

ويحتل برشلونة صدارة ترتيب الليغا برصيد 50 نقطة، من خلال 22 مباراة و15 فوزًا و5 تعادلات وهزيمتين، وسجل الفريق الكتالوني 60 هدفًا، واستقبل 23 هدفًا، ويعد الأرجنتيني ليونيل ميسي هداف الفريق برصيد 21 نقطة.

ويحتل بلباو المركز الثالث عشر برصيد 26 نقطة من 5 انتصارات و6 هزائم و11 تعادلًا، وهو ثاني أكثر الفرق تعادلًا بعد فالنسيا (12 مباراة)، وبالتساوي مع فياريال برصيد (11 مباراة).. وسجل الفريق 23 هدفًا واستقبل 28 هدفًا، ويعد الإسباني إينياكي ويليامز هداف الفريق برصيد 7 أهداف.

وانتهى آخر لقاء بين الفريقين بالدوري، في شهر سبتمبر الماضي، بالتعادل، بينما كانت آخر زيارة من برشلونة لملعب سان ماميس لصالح برشلونة بثنائية رد.

وقالت صحيفة الموندو، إن المدرب فالفيردي يخطط لمفاجآت عديدة في التشكيل؛ بسبب الإصابات.

وبحسب الموندو، فإن إلينا سيبدأ في خط الوسط على حساب آرثر المصاب، وسيستمر الدفع بمالكوم في خط الهجوم على حساب ميسي، الذي لم تكتمل لياقته البدنية، ومن المتوقع أن يتم الدفع بديمبلي لمدة 20 دقيقة فقط.

وأشارت الصحيفة إلى مفاجأة أخرى، بالحديث عن الدفع بسيميدو الظهير الأيمن للفريق المتألق مؤخرًًا، في مركز الظهير الأيسر.