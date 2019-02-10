كل ما تريد معرفته عن مباراة أتلتيك بلباو وبرشلونة اليوم في الدوري الإسباني

يخوض فريق برشلونة اختبارًا صعبًا أمام مضيفه أتلتيك بلباو، مساء اليوم الأحد، في الجولة الثالثة والعشرين للدوري الإسباني.

يسعى برشلونة لتعزيز الصدارة خاصة مع انتفاضة ريال مدريد وفوزه في لقاء الديربي أمام أتلتيكو مدريد، أمس السبت، وهو ما ينذر بعودة الفريق الملكي للمنافسة على لقب الليغا.

وتستعرض ”إرم نيوز“ جميع تفاصيل موقعة سان ماميس بين بلباو وبرشلونة، فإلى السطور الآتية:

الموعد والقنوات الناقلة

ويلتقي برشلونة مع أتلتيك بلباو على ملعب سان ماميس، مساء اليوم الأحد، في تمام الساعة الـ 9:45 بتوقيت القاهرة الـ10:45 بتوقيت مدينة مكة المكرمة الـ11:45 بتوقيت الإمارات.

من المقرر أن تذاع المواجهة على شبكة “بي إن سبورتس” وتحديدًا على قناة HD3 بتعليق صوتي لخليل البلوشي.

ترتيب الفريقين

يحتل برشلونة صدارة ترتيب الليغا برصيد 50 نقطة من خلال 22 مباراة و15 فوزًا و5 تعادلات وهزيمتين، وسجل الفريق الكتالوني 60 هدفاً واستقبل 23 هدفاً ويعد الأرجنتيني ليونيل ميسي هداف الفريق برصيد 21 نقطة.

ويحتل بلباو المركز الثالث عشر برصيد 26 نقطة من 5 انتصارات و6 هزائم و11 تعادلًا، وهو ثاني أكثر الفرق تعادلاً بعد فالنسيا (12 مباراة) وبالتساوي مع فياريال برصيد (11 مباراة).. وسجل الفريق 23 هدفاً واستقبل 28 هدفاً، ويعد الإسباني إينياكي ويليامز هداف الفريق برصيد 7 أهداف.

وانتهى آخر لقاء بين الفريقين بالدوري في شهر سبتمبر الماضي بالتعادل، بينما كانت آخر زيارة من برشلونة لملعب سان ماميس لصالح البارسا بثنائية دون رد.

انتفاضة برشلونة

يتطلع برشلونة للانتفاضة من أجل حصد الفوز وتعزيز الصدارة والابتعاد بالقمّة، ويغيب عن الفريق أكثر من لاعب مؤثر على رأسهم جوردي ألبا للإيقاف، بجانب آرثر ورافينيا وصامويل أومتيتي والحارس غاسبر سيلسين.

ويعتمد البارسا مع المدير الفني الإسباني أرنستو فالفيردي على توليفة بخطة 4-3-3 بوجود الحارس مارك تير شتيغن وأمامه الرباعي جيرارد بيكيه وكليمنت لينغليت ونيلسون سيميدو وسيرجي روبيرتو للدفاع مع ثلاثي الوسط سيرجيو بوسكيتس وأرتور فيدال وإيفان راكيتيتش بجانب ثلاثي الهجوم فيليب كوتينيو وليونيل ميسي أو مالكوم ولويس سواريز.

وأكد هيثم فاروق، مدافع فينورد الهولدي الأسبق، لـ“إرم نيوز“، أن برشلونة يعاني من غياب مهم وهو جوردي ألبا أحد أهم مفاتيح اللعب بالنسبة للمدرب فالفيردي بجانب عدم جاهزية برشلونة التامة وهو ما ظهر خلال لقاء الكلاسيكو في ريال مدريد ببطولة كأس الملك.

وأضاف: ”كوتينيو يعاني نفسيًّا بشكل واضح ولا يقدم أفضل ما لديه وسيكون الأهم بالنسبة لبرشلونة لويس سواريز الذي يمثل ضغطاً على دفاعات بلباو“.

طموح بلباو

يعتمد بلباو على طموح لاعبيه وحماستهم، وسط جماهيره مع المدير الفني جايزكا غاريتانو، الذي قاد الفريق أخيراً ويسعى لاكتساب الثقة من خلال عبور عقبة البارسا.

ويغيب عن بلباو أندير كايا للإيقاف والنجم أرتيز أودريز للإصابة.. ويعتمد بلباو على طريقة 4-2-3-1 بوجود الحارس ياغو هيريرين وأمامه الرباعي إينيغيو مارتينيز وياري ألفاريز وأوسكار دي ماركوس ويوري بيزتشيتشي للدفاع مع ثنائي الارتكاز داني جارسيا وبينات إيتشيبيريا وراؤول غارسيا صانع اللعب والجناحين إباي غوميز وإيكر مونياين بينما يقود الهجوم إينياكي ويليامز.