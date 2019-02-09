6 أرقام تزين ديربي العاصمة بين ريال مدريد وأتلتيكو مدريد

شهدت مباراة ريال مدريد وأتليتكو مدريد في ديربي العاصمة الإسبانية، والتي انتهت، اليوم السبت، بفوز الملكي بثلاثة أهداف لهدف ضمن منافسات الدوري المحلي 6 أرقام.

وجاءت الأرقام على النحو التالي:

– ريال مدريد عرف طعم الفوز في الملعب الجديد لأتليتكو مدريد “ميتروبوليتانو”.

– نجح البرازيلي كاسيميرو لاعب وسط ريال مدريد في هز شباك أتليتكو مدريد في ديربي العاصمة، بالدقيقة 17 من عمر المباراة حيث يعد الهدف الأسرع في مرمى أتلتيكو مدريد على ملعبه الجديد ميتروبوليتانو، وهو أول أهداف اللاعب البرازيلي في مرمى اتليتكو أيضًا.

– بهدفه في شباك أتليتكو من ضربة جزاء، دون سيرخيو راموس بذلك ستة أهداف في ديربي العاصمة الإسبانية ليصبح أكثر لاعب من الريال تسجيلًا في مرمى أتليتكو.

– يعد سيرخيو راموس ملكًا لركلات الجزاء في الموسم الحالي بالدوري الإسباني، حيث سجل أكثر من أي لاعب آخر من علامة الجزاء بواقع 5 أهداف.

– وصل راموس إلى الهدف رقم 11 له في كل البطولات بالموسم الجاري وهو أعلى عدد من الأهداف.

– هدف الويلزي غاريث بيل هو رقم 100 لبيل مع ريال مدريد في مختلف المسابقات.