مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد.. احتفال غاريث بيل يهدده بالإيقاف (فيديو)

سجل الويلزي غاريث بيل هدف ريال مدريد الثالث في ديربي العاصمة الإسبانية أمام أتلتيكو مدريد، اليوم السبت، لكن احتفاله أثار الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام.

وحسب خبير التحكيم إدواردو إيتورالدي في صحيفة “آس”، فالقانون يمنع الاحتفال بالأهداف بطريقة مستفزة ويمنح الفرصة لحكم الفيديو للتدخل لمعاقبة اللاعب خلال اللقاء.

وأصبح الجناح الويلزي حاليًا تحت رحمة لجنة المنافسة في الاتحاد الإسباني والتي قد توقفه عدة لقاءات في حال رأت في طريقة الاحتفال استفزازًا للجماهير.

من جهة أخرى، وصل النجم الويلزي لهدفه رقم 100 مع ريال مدريد في كل المنافسات منذ انتقاله لصفوفه صيف 2013 قادمًا من توتنهام في صفقة قياسية كلفت الفريق أكثر من 100 مليون يورو.

وسجل غاريث بيل 76 هدفًا في الدوري الإسباني الدرجة الأولى و16 هدفًا في دوري أبطال أوروبا و6 أهداف في كأس العالم للأندية وهدفين في كأس ملك إسبانيا.