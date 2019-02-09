سولاري بعد فوز ريال مدريد على أتلتيكو مدريد: سنحارب للنهاية للتتويج بلقب الدوري الإسباني

قال الأرجنتيني سانتياغو سولاري، المدير الفني لريال مدريد، إن فريقه يحارب حتى النهاية على لقب الموسم الحالي للدوري الإسباني.

جاءت تصريحات سولاري عقب الفوز الذي حققه ريال مدريد على أتليتكو مدريد بثلاثة أهداف لهدف في الجولة الثالثة والعشرين للمسابقة.

وفي مؤتمر صحفي، اليوم السبت، أكد سولاري: “ريال مدريد يحارب على كل شيء حتى النهاية، حيث أنه ببساطة نرى أن الجميع يدافع من أجل تراث الريال”.

وأضاف: “ريال مدريد لعب واحدة من أجمل مبارياته في الموسم الحالي، وبالتحديد منذ شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي”.

وأوضح المدرب الأرجنتيني: “هذا الفريق هو ملتزم تمامًا مع قميص النادي، يريد الفوز في كل مباراة ويظهر ذلك، ونحن نتنافس بشكل جيد للغاية”.

واختتم سولاري تصريحاته بالحديث عن تقنية الفيديو، قائلًا: “لا يملك المدربون شاشة لرؤية الفار، يمكننا الانتظار فقط، وبمجرد اتخاذ القرار، يمكننا فقط الموافقة على القرار”.