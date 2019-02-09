ريال مدريد يحسم الديربي وينتزع وصافة ترتيب الدوري الإسباني من أتليتكو مدريد (فيديو)

حسم فريق ريال مدريد، اليوم السبت، ديربي العاصمة الإسبانية لصالحه بعدما تغلب على أتليتكو مدريد بثلاثة أهداف لهدف في الجولة الثالثة والعشرين للدوري المحلي لكرة القدم.

وبهذا الفوز، انتزع الريال وصافة “الليغا” بعدما ارتفع رصيده إلى 45 نقطة بفارق نقطة عن أتليتكو مدريد، ويتصدر برشلونة الترتيب برصيد 50 نقطة.

بادر الريال بتسجيل هدف عبر البرازيلي كاسيميرو في الدقيقة 14، ليرد الفرنسي أنطوان غريزمان بالتعادل في الدقيقة 25.

واستعاد الريال التقدم مجددًا في الدقيقة 42 عن طريق سيرخيو راموس من ضربة جزاء ليخرج الملكي متقدمًا من شوط المباراة الأول بهدفين لهدف.

وفي الوقت الذي بحث فيه أتليتكو مدريد عن التعادل، نجح الويلزي غاريث بيل في ترك بصمته باللقاء وأحرز الهدف الثالث للريال في الدقيقة 74.

وتوالت الفرص الضائعة من جانب لاعبي الفريقين، ليخرج الريال فائزًا بالثلاث نقاط.