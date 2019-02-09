ريال مدريد يحسم الديربي وينتزع وصافة ترتيب الدوري الإسباني من أتليتكو مدريد (فيديو)

حسم فريق ريال مدريد، اليوم السبت، ديربي العاصمة الإسبانية لصالحه بعدما تغلب على أتليتكو مدريد بثلاثة أهداف لهدف في الجولة الثالثة والعشرين للدوري المحلي لكرة القدم.
وبهذا الفوز، انتزع الريال وصافة “الليغا” بعدما ارتفع رصيده إلى 45 نقطة بفارق نقطة عن أتليتكو مدريد، ويتصدر برشلونة الترتيب برصيد 50 نقطة.
@OnsidearV pic.twitter.com/srZiEzQwhv
— @goooooooooals6669 (@goooooooooals61) February 9, 2019
بادر الريال بتسجيل هدف عبر البرازيلي كاسيميرو في الدقيقة 14، ليرد الفرنسي أنطوان غريزمان بالتعادل في الدقيقة 25.
@OnsidearV pic.twitter.com/5gqqGdl6iz
— @goooooooooals6669 (@goooooooooals61) February 9, 2019
واستعاد الريال التقدم مجددًا في الدقيقة 42 عن طريق سيرخيو راموس من ضربة جزاء ليخرج الملكي متقدمًا من شوط المباراة الأول بهدفين لهدف.
وفي الوقت الذي بحث فيه أتليتكو مدريد عن التعادل، نجح الويلزي غاريث بيل في ترك بصمته باللقاء وأحرز الهدف الثالث للريال في الدقيقة 74.
@OnsidearV pic.twitter.com/gUKIfuEgkY
— @goooooooooals6669 (@goooooooooals61) February 9, 2019
وتوالت الفرص الضائعة من جانب لاعبي الفريقين، ليخرج الريال فائزًا بالثلاث نقاط.
@OnsidearV pic.twitter.com/OL8HUkEUFa
— @goooooooooals6669 (@goooooooooals61) February 9, 2019