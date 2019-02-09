مباراة أتلتيكو مدريد وريال مدريد.. جماهير “الروخي بلانكوس” تستقبل كورتوا بـ”الفئران” (صورة)

تلقى الحارس البلجيكي تيبو كورتوا استقبالًا سيئًا من قبل جماهير أتلتيكو مدريد، خلال لقاء ديربي العاصمة الإسبانية، والذي يشهد تفوق ريال مدريد في شوطه الأول 2-1 .

وألقت بعض جماهير أتلتيكو مدريد مجسمات فئران على الحارس الدولي البلجيكي، الذي لعب في صفوف الفريق 3 مواسم في السابق، لكنه عاد هذا الموسم للدوري الإسباني ليوقع للغريم التقليدي ريال مدريد.

وكانت جماهير أتلتيكو مدريد قد عبثت بلوحة الحارس البلجيكي الموضوعة على مدخل ملعب واندا ميتروبوليتانو، والمخصصة للاعبين شاركوا في أكثر من 100 لقاء مع الفريق، بعدما وقع لريال مدريد في الصيف الماضي.

وانتقل صاحب الـ26 عامًا إلى صفوف البلوز بعد انتهاء مدة إعارته مع أتلتيكو مدريد عام 2014، قبل أن ينتقل لريال مدريد العام الماضي.