أهداف مباراة أتلتيكو مدريد وريال مدريد.. 3-1 لـ”الميرنغي” (فيديو)

أهداف مباراة أتلتيكو مدريد وريال مدريد.. 3-1 لـ”الميرنغي” (فيديو)

المصدر: فريق التحرير

سجل كاسيميرو الهدف الأول لفريق ريال مدريد في شباك نظيره أتلتيكو مدريد، في المواجهة التي تجمع الفريقين، مساء السبت، في ديربي العاصمة مدريد، ضمن مباريات الجولة الثالثة والعشرين من منافسات الدوري الإسباني، في اللقاء الذي سيقام على “واندا ميتروبوليتانو”.

وتعادل لأتلتيكو أنطوان غريزمان في الدقيقة 25.

وفي الدقيقة 43 يسجل راموس الثاني للريال من ركلة جزاء.

وفي الدقيقة 74 يسجل غاريث بيل الهدف الثالث للميرنغي.

فريق أتلتيكو مدريد يحتل المركز الثالث في جدول الترتيب العام للدوري برصيد 44 نقطة بفارق 6 نقاط عن فريق برشلونة صاحب الصدارة، الذي سيلعب غدًا ضد أتلتيك بيلباو، في حين يحتل فريق ريال مدريد المركز الثالث برصيد 42 نقطة.

ويسعى فريق ريال مدريد في هذا اللقاء إلى تحقيق الفوز والظفر بنقاط المباراة؛ من أجل انتزاع المركز الثاني، في حين يتطلع فريق أتلتكيو مدريد صاحب الأرض والجمهور للخروج بنتيجة إيجابية ومرضية من أجل الحفاظ على مركزه.

يخوض الفريقان الديربى رقم 164 على مستوى الدوري الإسباني، حيث جمع بينهما 163 لقاء في السابق، تفوق ريال مدريد في 86 مباراة، مقابل 41 لأتلتيكو مدريد وحسم التعادل 36 مباراة، سجل الفريق الملكي 286 مقابل 215 للروخي بلانكوس.

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