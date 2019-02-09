أهداف مباراة أتلتيكو مدريد وريال مدريد.. 3-1 لـ”الميرنغي” (فيديو)

سجل كاسيميرو الهدف الأول لفريق ريال مدريد في شباك نظيره أتلتيكو مدريد، في المواجهة التي تجمع الفريقين، مساء السبت، في ديربي العاصمة مدريد، ضمن مباريات الجولة الثالثة والعشرين من منافسات الدوري الإسباني، في اللقاء الذي سيقام على “واندا ميتروبوليتانو”.

قووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول اول ريال مدريد في مرمى اتلتيكو مدريد الرااااائع كاسميرو ????????????????❤️❤️❤️❤️ اسيست راموس ياسلااااااااام

Via:@MnbrMadrid5 pic.twitter.com/uvpc7d808Z — عز (@RealforLiga) February 9, 2019

وتعادل لأتلتيكو أنطوان غريزمان في الدقيقة 25.

هدف اتلتيكو مدريد التعادل في مرمى ريال مدريد

Via:@MnbrMadrid5 pic.twitter.com/2n5jdturl6 — عز (@RealforLiga) February 9, 2019

وفي الدقيقة 43 يسجل راموس الثاني للريال من ركلة جزاء.

قووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول ثاني ريال مدريد في مرمى اتلتيكو مدريد الرااااائع القااااائد راااااااااموس ????????????????❤️❤️❤️❤️

Via:@MnbrMadrid5 pic.twitter.com/gNjyAKgNYH — عز (@RealforLiga) February 9, 2019

وفي الدقيقة 74 يسجل غاريث بيل الهدف الثالث للميرنغي.

ريال مدريد 3 × 1 اتلتيكو مدريد | هدف بيل بدون حقوق لعيونكم ???? pic.twitter.com/zehbhnNUic — ….. (@5sNSuMNLvqlvWeo) February 9, 2019

فريق أتلتيكو مدريد يحتل المركز الثالث في جدول الترتيب العام للدوري برصيد 44 نقطة بفارق 6 نقاط عن فريق برشلونة صاحب الصدارة، الذي سيلعب غدًا ضد أتلتيك بيلباو، في حين يحتل فريق ريال مدريد المركز الثالث برصيد 42 نقطة.

ويسعى فريق ريال مدريد في هذا اللقاء إلى تحقيق الفوز والظفر بنقاط المباراة؛ من أجل انتزاع المركز الثاني، في حين يتطلع فريق أتلتكيو مدريد صاحب الأرض والجمهور للخروج بنتيجة إيجابية ومرضية من أجل الحفاظ على مركزه.

يخوض الفريقان الديربى رقم 164 على مستوى الدوري الإسباني، حيث جمع بينهما 163 لقاء في السابق، تفوق ريال مدريد في 86 مباراة، مقابل 41 لأتلتيكو مدريد وحسم التعادل 36 مباراة، سجل الفريق الملكي 286 مقابل 215 للروخي بلانكوس.