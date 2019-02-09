موعد مباراة ليفربول وبورنموث اليوم في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة‎

يتطلع نادي ليفربول لتحقيق الفوز على بورنموث، اليوم السبت، على ملعب أنفيلد، لحساب الجولة الـ 26 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وفي آخر 5 مباريات، حقق ليفربول فوزين، في حين تعادل مرتين، وخسر أمام مانشستر سيتي، ليجد نفسه في المركز الثاني خلف مانشستر سيتي، الذي انتزع الصدارة، لكنه لعب مباراة أكثر من ليفربول.

ويملك ليفربول 62 نقطة، وهو نفس رصيد مانشستر سيتي، لكن الأخير يتصدر بفارق المواجهات المباشرة، وبفارق الأهداف أيضًا.

في حين حصد بورنموث 33 نقطة، ويحتل المركز العاشر على لائحة ترتيب الدوري الإنجليزي.

ويعود آخر فوز لبورنموث على ليفربول، إلى ديسمبر 2016، عندما فاز 4/3، ومنذ ذلك الحين فاز ليفربول 3 مرات، بواقع 4/0، و3/0، و4/0، وتعادلا مرة.

موعد المباراة والقنوات الناقلة:

تنطلق مباراة ليفربول وبورنموث الساعة 18:00 بتوقيت مكة المكرمة، 17:00 بتوقيت القاهرة.

تنقل المباراة على قناة beIN SPORTS HD 2.