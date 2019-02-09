مباراة ليفربول وبورنموث.. محمد صلاح الأكثر حسمًا في الدوري الإنجليزي (صورة)

قال الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، اليوم السبت، إن النجم المصري محمد صلاح، لاعب نادي ليفربول، أكثر من سجَّل أهدافًا حاسمة، قادت فريقه إلى تحقيق الفوز في الدوري الإنجليزي الموسم الحالي.

وأوضح الحساب الرسمي للدوري الإنجليزي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أن محمد صلاح أكثر من سجَّل أهدافًا قادت فريقه إلى تحقيق انتصارات هذا الموسم (8 أهداف).

ويأتي في المركز الثاني المهاجم الفرنسي ألكسندر لاكازيت، لاعب نادي آرسنال، وقد سجَّل 7 أهداف قادت الغانرز إلى تحقيق 7 انتصارات.

7 of Alexandre Lacazette’s 9 #PL goals this season have been winning goals – only Mo Salah (8) has scored more winners in 2018/19#HUDARS pic.twitter.com/FatKzHLf8g — Premier League (@premierleague) ٩ فبراير ٢٠١٩

يشار إلى أن محمد صلاح، البالغ من العمر 26 عامًا، سجل 16 هدفًا الموسم الحالي في الدوري الإنجليزي، ويتصدر جدول ترتيب المسابقة.

ويأتي في المركز الثاني الغابوني بيير إيميريك أوباميانغ مهاجم آرسنال بـ 15 هدفًا.

ويلاقي ليفربول منافسه بورنموث، اليوم السبت، في الجولة الـ 26 من الدوري الإنجليزي، علمًا بأن فوز ليفربول يرفع رصيده إلى 65 نقطة ليعيده إلى الصدارة، بفارق 3 نقاط عن مانشستر سيتي المتصدر الحالي، والذي لعب 26 مباراة مقابل 25 للريدز.

وسجَّل محمد صلاح 19 هدفًا في الموسم الحالي مع ليفربول في جميع المسابقات، بواقع 16 هدفًا في 25 مباراة في الدوري الإنجليزي، و3 أهداف في 6 مباريات في دوري أبطال أوروبا.