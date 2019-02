مباراة ليفربول وبورنموث.. محمد صلاح الأكثر حسمًا في الدوري الإنجليزي (صورة)

قال الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، اليوم السبت، إن النجم المصري محمد صلاح، لاعب نادي ليفربول، أكثر من سجَّل أهدافًا حاسمة، قادت فريقه إلى تحقيق الفوز في الدوري الإنجليزي الموسم الحالي.

وأوضح الحساب الرسمي للدوري الإنجليزي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أن محمد صلاح أكثر من سجَّل أهدافًا قادت فريقه إلى تحقيق انتصارات هذا الموسم (8 أهداف).

ويأتي في المركز الثاني المهاجم الفرنسي ألكسندر لاكازيت، لاعب نادي آرسنال، وقد سجَّل 7 أهداف قادت الغانرز إلى تحقيق 7 انتصارات.

7 of Alexandre Lacazette’s 9 #PL goals this season have been winning goals – only Mo Salah (8) has scored more winners in 2018/19#HUDARS pic.twitter.com/FatKzHLf8g

— Premier League (@premierleague) ٩ فبراير ٢٠١٩