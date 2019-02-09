لماذا برشلونة هو “المنتصر الوحيد” من نتيجة مباراة أتلتيكو مدريد ضد ريال مدريد؟

قالت صحيفة “سبورت” الإسبانية إن نتيجة مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد، اليوم السبت، في قمة مباريات الجولة الـ 23 من الدوري الإسباني، تصب في مصلحة نادي برشلونة.

وأوضحت الصحيفة، المقربة من أسوار نادي برشلونة، أن النادي الكتالوني هو المنتصر الوحيد، إذ إنه سيكون المستفيد سواء انتهت المباراة بالتعادل أو فوز أحد الفريقين.

وأشارت الصحيفة إلى أنه حال انتهت المباراة بالتعادل، فإن أتلتيكو مدريد سيبتعد بـ 8 نقاط عن برشلونة، متصدر جدول ترتيب الدوري الإسباني، في حين سيبتعد ريال مدريد بـ 10 نقاط، مع تبقي 15 جولة على نهاية المسابقة، بعد خوض الجولة الـ 23.

أما فوز ريال مدريد فيعني أن الفريق الملكي سيرتقي إلى المركز الثاني، لكنه سيكون متأخرًا بـ 8 نقاط عن برشلونة، حال فوز النادي الكتالوني على أتلتيك بلباو الأحد.

في حين أن النتيجة الثالثة – وهي الأقل فائدة لبرشلونة، وتتمثل في فوز أتلتيكو مدريد – تعني أن الفرق بين النادي الكتالوني ووصيفه سيبقى عند 6 نقاط، حال فوز برشلونة أيضًا على ملعب أتلتيك بلباو.

وأوضحت صحيفة “سبورت” أن ديربي مدريد أصبح أكثر تنافسية في السنوات الماضية، وأن ريال مدريد تحسن كثيرًا، منذ أن خسر 2/4 في السوبر الأوروبي في أغسطس الماضي، ثم التعادل سلبيًا في سبتمبر على ملعب سانتياغو برنابيو.

ومنذ مايو 2013، خاض الفريقان 25 مواجهة ديربي، حقق أتلتيكو مدريد الفوز 9 مرات، مقابل 7 انتصارات لريال مدريد، وحكم التعادل 9 مواجهات، وسجل أتلتيكو مدريد 29 هدفًا مقابل 30 لريال مدريد.

ويخوض دييغو سيميوني الديربي رقم 29 كمدرب مع أتلتيكو مدريد منذ أن تولى تدريب الفريق في ديسمبر 2011، وفاز 9 مرات، مقابل 10 خسائر، و9 تعادلات، في 28 مباراة سابقة.

وفي المقابل، هذه أول مباراة لسانتياغو سولاري مع ريال مدريد في الديربي كمدرب.