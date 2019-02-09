القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد اليوم في الدوري الإسباني

يستضيف أتلتيكو مدريد منافسه ريال مدريد، اليوم السبت، على ملعب واندا ميتروبوليتانو، في إطار مباريات الجولة الـ 23 من الدوري الإسباني.

ويحتل أتلتيكو مدريد المركز الثاني على لائحة الترتيب وفي رصيده 44 نقطة، متقدمًا بنقطتين عن ريال مدريد الذي حصد 42 نقطة في المركز الثالث، علمًا بأن برشلونة يتصدر جدول الترتيب برصيد 50 نقطة.

وتحدث دييغو سيميوني عن مواطنه سانتياغو سولاري مدرب ريال مدريد، حيث قال:”أعرفه منذ فترة طويلة، وسبق أن درّبته في نهاية مسيرته في سان لورنزو، لقد أثبت قدراته، وكونه أرجنتينيًا يجعلني سعيدًا للغاية”.

ويشار إلى أن الفريقين تعادلا سلبيًا في مباراة الذهاب، وكان حينها “جولين لوبتيغي” مدربًا لريال مدريد.

وأتلتيكو مدريد هو صاحب أقوى خط دفاعي، وتلقت شباكه 14 هدفًا فقط، في حين استقبل ريال مدريد 26 هدفًا.

وتولّى سيميوني تدريب أتلتيكو مدريد في ديسمبر 2011، وقاد فريقه في 28 مباراة ديربي أمام ريال مدريد، وفاز 9 مرات، مقابل 10 خسائر، و9 تعادلات.

وفي المقابل هذه أول مباراة لسولاري مع ريال مدريد في الديربي كمدرب.

ويتصدر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قائمة هدافي الديربي، بعدما سجل 22 هدفًا في 29 مباراة.

موعد المباراة والقنوات الناقلة:

تقام مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد الساعة 18:15 بتوقيت مكة المكرمةـ 17:15 بتوقيت القاهرة، وتنقل المباراة على قناة beIN SPORTS HD 3.