نادي برشلونة يراقب لاعبًا مميزًا في الدوري الفرنسي

أفادت تقارير صحيفة إسبانية، السبت، أن نادي برشلونة يراقب لاعبًا مميزًا يشغل مركز الظهير الأيسر في الدوري الفرنسي، تمهيدًا للتعاقد معه في سوق الانتقالات الصيفي المقبل.

وبحسب صحيفة “موندو ديبورتيفو”، فإن فيرلاند ميندي، لاعب نادي ليون، يحظى بإعجاب مسؤولي برشلونة، وإنه الخيار المثالي في رأي إيريك أبيدال، السكرتير الفني لبرشلونة، لضمه الصيف المقبل.

وأشارت “موندو ديبورتيفو” إلى أن كشافة برشلونة راقبوا ميندي أكثر من مرة الموسم الحالي، وأنه ضمن أولويات إدارة النادي الكتالوني الصيف المقبل.

وستكون الفرصة أمام برشلونة لمراقبة ميندي عن كثب، عندما يلتقي النادي الكتالوني مع ليون في مباراتي دور الـ 16 بدوري أبطال أوروبا.

ويبلغ ميندي من العمر 23 عامًا، وأشارت الصحيفة إلى أنه مميز في أداء الواجبات الدفاعية والهجومية في مركزه، ويتطور بشكل جيد، ويمثل حلًا للمدرب إيرنستو فالفيردي، الذي لا يملك سوى لاعب واحد في مركز الظهير الأيسر هو جوردي ألبا.

وشارك ميندي في 31 مباراة مع ليون الموسم الحالي، وسجل 3 أهداف، وينتهي عقده مع النادي الفرنسي العام 2023.