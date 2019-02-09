نادي برشلونة لا يعارض بيع البرازيلي فيليب كوتينيو

ذكرت صحيفة “ماركا” الإسبانية أن نادي برشلونة لن يرفض بيع نجمه البرازيلي فيليب كوتينيو الصيف المقبل، شريطة الحصول على عرض مالي مهم يعوّض جزءًا كبيرًا من المبلغ الذي دفعه الفريق للتعاقد معه من ليفربول مقابل 120 مليون يورو و40 مليون يورو كمتغيرات.

وبحسب الصحيفة الإسبانية، فإن إدارة برشلونة لن تضع اللاعب على لائحة الانتقالات الصيف المقبل، لكنها في المقابل مستعدة لبيعه في حال التوصل إلى عرض مغرٍ.

وتشعر إدارة برشلونة أن اللاعب البرازيلي لم يقدم الإضافة الكبيرة المتوقعة، وفشل في استغلال كل الفرص التي أُتيحت له هذا الموسم في التطور، بل حتى أن الفرنسي عثمان ديمبلي رغم غيابه عن الملاعب بسبب الإصابة لم يفقد مركزه الأساس في ظل سوء أداء البرازيلي.

ويعيب برشلونة على كوتينيو ضعف دوره الدفاعي أيضًا، حيث لا يساهم في الدفاع بشكل قوي، ولم يقدم مستوىً هجوميًا جيدًا.

وحصل كوتينيو على دعم اللاعبين في غرف الملابس، ومنحه النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي فرصة تسديد ضربة جزاء كنوع من التشجيع أمام إشبيلية، كما أن المدرب إيرنيستو فالفيردي يدافع عنه في كل مؤتمراته الصحفية.

وبحسب تقرير “ماركا” فإن المدرب سيواصل دعمه للبرازيلي، ومنحه الفرصة للعب، خاصة بعد إصابة مواطنه آرثر ميلو، وقوة المباريات المقبلة للفريق، ويبقى دور النجم البرازيلي استغلالها، والعودة لإقناع مدربه وإدارة برشلونة، بالإبقاء عليه داخل أسوار الكامب نو.

ويحتاج برشلونة لبيع بعض لاعبيه الصيف المقبل، لتمويل صفقاته المقبلة، خاصة أن الإدارة تفكر بعهد ما بعد ليونيل ميسي، وتفكر في التعاقد مع لاعبين جدد في الهجوم والدفاع، على وجه الخصوص.