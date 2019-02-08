سولاري مدرب ريال مدريد ردًا على تغريدة إيسكو: كرة القدم موهبة وعمل

ردّ الأرجنتيني سانتياغو سولاري مدرب نادي ريال مدريد الإسباني على تغريدة لاعبه إيسكو، والتي تحدث فيها عن تعرضه للظلم في الريال، نتيجة عدم حصوله على فرص مساوية مقارنة بزملائه في الفريق.

وقال سولاري، اليوم الجمعة، خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق ديربي مدريد، المقرر له غدًا السبت، بين ريال مدريد وأتلتيكو مدريد، على ملعب الأخير، في الدوري الإسباني لكرة القدم، الليغا:”وظيفة اللاعب المحترف أن يعمل ويتدرب بنسبة 100%”.

وأضاف سولاري بقوله:”الفريق في حالة جيدة للغاية، واللاعبون يؤدون المطلوب منهم بصورة جيدة، وبالطبع فإن الفريق يمثل الأولوية للجميع”.

ورداً على سؤال حول ما إذا كانت تغريدة إيسكو قد أثارت غضبه، قال سولاري:”حسنًا.. كرة القدم موهبة وعمل شاق، وعليك أن تبذل قصارى جهدك في المران، كي تكون مستعدًا حال استدعائك للمشاركة في المباريات”.

ولم يكمل إيسكو مران اليوم، وخرج نتيجة تعرضه لآلام في الظهر، وبالتالي فإنه سيكون بعيدًا عن المشاركة في مباراة ديربي مدريد غدًا.

وكان روبن دي لاريد، لاعب ريال مدريد السابق، قد قال في تغريدة، إنه يتعيّن على إيسكو إدراك أن ريال مدريد لا يتوقف على أحد.

وردّ إيسكو بقوله:”أتفق تمامًا مع رأي دي لاريد، ولكن ماذا لو أنني لا أحظى بمعاملة عادلة فيما يتعلق بالحصول على الفرص مثل زملائي في الفريق.. هذا بالطبع يقلب الأمور رأسًا على عقب، ولكن رغم ذلك، سأظل أقاتل وأعمل بكل جدية، وأنتظر حتى تأتي تلك الفرص.. يحيا ريال مدريد”.