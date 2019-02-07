تغريدة إيسكو تكشف تدهور العلاقات مع سولاري في ريال مدريد (صورة)

كشف تعليق للاعب الإسباني إيسكو على موقع التدوينات المصغر “تويتر”، المزيد عن طبيعة العلاقة بينه وبين مدربه الأرجنتيني سانتياغو سولاري.

وكان لاعب ريال مدريد السابق روبن دي لاريد قد كتب بعض التغريدات على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، حول فريق ريال مدريد، وأدائه في مباراة الذهاب أمام برشلونة في قبل نهائي كأس ملك إسبانيا، مساء أمس، والتي انتهت بالتعادل 1-1 على ملعب كامب نو.

وقال دي لاريد، الذي اعتزل وهو في الخامسة والعشرين من عمره؛ نتيجة مشاكل صحية في القلب، عندما سئل حول إيسكو، وموقفه في ريال مدريد: “يجب على إيسكو إدراك أن ريال مدريد لا يقف على لاعب، ولا ينتظر أحدًا”.

وبعد ساعات قليلة، جاء الرد المفاجئ من إيسكو، على تغريدة دي لاريد، حيث قال نجم المنتخب الإسباني: “أتفق تمامًا مع رأي دي لاريد، ولكن ماذا لو أنني لا أحظى بمعاملة عادلة فيما يتعلق بالحصول على الفرص مثل زملائي في الفريق.. هذا بالطبع يغير الأمور رأسًا على عقب”.

وتابع إيسكو بقوله: “ولكن رغم ذلك، سأظل أقاتل وأعمل بكل جدية، وأنتظر حتى تأتي تلك الفرص.. يحيا ريال مدريد”.

Totalmente de acuerdo con De la Red,pero cuando no gozas de las misma oportunidades que tus compañeros la cosa cambia… aún así sigo trabajando y luchando mucho a la espera de ellas! Hala madrid!!???? — ISCO ALARCON (@isco_alarcon) ٧ فبراير ٢٠١٩

وبحسب صحيفة “آس” الإسبانية، فإن تعليقات إيسكو تأتي في توقيت حساس للغاية لريال مدريد، حيث ينتظر الفريق مواجهة نارية مع أتليتكو مدريد، يوم السبت المقبل، في الدوري الإسباني، الليغا، إضافة إلى مواجهة قوية أخرى أمام أياكس أمستردام الهولندي، يوم الأربعاء المقبل، في ذهاب دور الـ16 لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

وقالت “آس” المدريدية: “من الواضح أن العلاقة بين إيسكو وسولاري تدهورت بشدة. فمنذ أن تولى سولاري المهمة فإنه لا يمنح إيسكو الفرصة الكاملة، ولا يبدي أي مرونة تجاهه، ولكن يبدو أن الأمور ليست كروية فقط، وأن هناك خلافات شخصية بين الطرفين”.