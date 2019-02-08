ميسي يُثير القلق في برشلونة ويغيب عن تدريبات الفريق

غاب ليونيل ميسي قائد برشلونة عن التدريب الصباحي يوم الجمعة في مفاجأة غير متوقعة حيث كان من المقرر مشاركة اللاعب في التدريبات الجماعية للنادي الكتالوني عقب خوض نحو 25 دقيقة في الكلاسيكو.

وقالت صحيفة AS الإسبانية إن ميسي الذي غاب عن التشكيلة الأساسية أمام ريال مدريد كان ينبغي أن يشارك مع زملائه في التدريب الجماعي.

ورغم ذلك خاض تدريبات بدنية في صالة الألعاب الرياضية وخضع للعلاج الطبيعي والتدليك ما يعني أن الهداف التاريخي لبرشلونة لا يزال يعاني من الإصابة في ساقه اليمنى.

ويستعد برشلونة لخوض مباراة مهمة على أرض أتليتك بيلباو يوم الأحد المقبل في سان ماميس بينما سيستعيد إرنستو فالفيردي المدير الفني للنادي الكتالوني جناحه الفرنسي عثمان ديمبلي الذي خاض التدريب الجماعي بالكامل وسيحصل على إذن الطبيب بالمشاركة في المباريات يوم السبت.

وتعادل برشلونة على ملعبه مع ريال مدريد في ذهاب قبل نهائي كأس ملك إسبانيا في الكلاسيكو الثاني الذي جمع الفريقين هذا الموسم.

وأثار ميسي قلق برشلونة بعد تعرضه لكدمة في كاحله خلال التعادل 2-2 مع فالنسيا في الدوري يوم السبت الماضي ورغم مشاركته في المباراة لنهايتها بعد تلقيه العلاج إلا أن برشلونة لم يكشف عن التقرير الطبي لحالته.