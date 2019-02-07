جوسيب بارتوميو: نادي برشلونة بدأ التحضير لمرحلة ما بعد ميسي

كشف جوسيب ماريا بارتوميو، رئيس نادي برشلونة، أن بطل إسبانيا بدأ التحضير لمرحلة ما بعد نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي، لا سيما من خلال التعاقدات الجديدة مع لاعبين شبان.

وقال بارتوميو في تصريحات لإذاعة بي بي سي 5 نقلها الموقع الإلكتروني لهيئة الإذاعة البريطانية، اليوم الخميس: “أعلم أنه في ذات يوم، ليونيل سيقول أرغب في الاعتزال”.

وأضاف بارتوميو الذي من المقرر أن تنتهي ولايته على رأس النادي في العام 2021: “علينا أن نحضَّر الفريق للمستقبل، لا سيما في المرحلة التي تلي اعتزال ميسي”.

وحجز ميسي مكانته كأحد أبرز اللاعبين في تاريخ اللعبة الشعبية الأولى عالميًا.

وتأتي تصريحات بارتوميو بعد أداء نشط للفريق في سوق الانتقالات خلال الأسابيع الماضية، كانت أبرز تعاقداته ضم الهولندي فرينكي دي يونغ (21 عامًا)، الذي سينتقل إلى صفوفه من أياكس أمستردام الهولندي بدءًا من الصيف المقبل، في صفقة قدرت قيمتها بـ75 مليون يورو.