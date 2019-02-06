الكلاسيكو: هل اتخذ ميسي قرار المشاركة في مباراة برشلونة وريال مدريد بنفسه؟ (فيديو)

أظهرت لقطات من مباراة برشلونة وريال مدريد في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، ليونيل ميسي، يتحدث إلى أحد عناصر الطاقم الفني لبرشلونة، قبل نزوله الملعب مباشرة.

ويبدو أن البرغوث الأرجنتيني قرَّر النزول إلى الملعب بنفسه.

وقال فالفيردي خلال مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، إنه لن يغامر بالدفع بميسي إلا في حال جاهزيته البدنية بشكل كامل.

وأشارت تقارير إلى أن اللاعب نفسه هو الوحيد القادر على تحديد حالته، حيث لا يعاني من مشاكل عضلية بقدر شعوره بانكماش في عضلات فخذه.

ونزل ميسي بديلًا لكوتينيو.

وتشير نتيجة المباراة إلى التعادل 1 – 1 حتى الآن.