رسميًا.. برشلونة يعلن غياب آرثر ميلو شهرًا بسبب الإصابة

أعلن نادي برشلونة الإسباني اليوم الجمعة غياب اللاعب البرازيلي أرثر ميلو عن الملاعب مدة تتراوح بين 3 إلى 4 أشهر بسبب الإصابة.

وأوضح برشلونة في بيان رسمي أن الفحوصات التي خضع لها اللاعب البرلزيلي كشفت أن ميلو يعاني من إصابة في أوتار الركبة، وأنه من المتوقع أن يغيب بين 3 إلى 4 أساببع.

ويشكل غياب ميلو ضربة لبرشلونة ومدربه إرنيستو فالفيردي، الذي يعتمد على اللاعب البرازيلي في التشكيلة الأساسية.

وشارك ميلو البالغ من العمر 22 عامًا في 27 مباراة مع برشلونة الموسم الحالي.

[INJURY NEWS] Tests carried out have confirmed that the first team player Arthur Melo has a left hamstring injury. He is expected to be out for around 3-4 weeks. pic.twitter.com/tYpNvlufsM

— FC Barcelona (@FCBarcelona) ٨ فبراير ٢٠١٩