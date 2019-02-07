مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد.. ألفارو موراتا “الهش ذهنيًا” يسعى لاكتساب ثقة جماهير الروخي بلانكوس

ستُسلط الأضواء على المهاجم ألفارو موراتا في ظهوره الأول على ملعب فريقه الجديد أتلتيكو مدريد، في قمة العاصمة بدوري الدرجة الأولى الإسباني، ضد جاره ريال مدريد الذي بدأ معه مسيرة حافلة بالأحداث لم تصل إلى ذروتها.

ولعب موراتا 85 مباراة فقط كأساسي على مدار 8 مواسم في رحلة بدأت مع ريال مدريد، وبعده يوفنتوس قبل أن يعود إلى ريال ومنه إلى تشيلسي قبل أن يستقر في أتلتيكو مدريد، على سبيل الإعارة الشهر الماضي، وأحرز خلالها 56 هدفًا.

وأُلقيت مهمة تسجيل الأهداف على عاتق موراتا مع غريزمان؛ من أجل تعزيز فرص أتلتيكو مدريد في منافسة برشلونة على لقب الدوري، لكن بدايته كانت بائسة في الخسارة 0/1 أمام مستضيفه ريال بيتيس، يوم الأحد الماضي.

وعانى اللاعب الدولي الإسباني للتأقلم مع غريزمان، ولم يهدد مرمى ريال بيتيس ليتجرع أتلتيكو مدريد أول خسارة في الدوري في 5 أشهر، ويتأخر بفارق 6 نقاط عن برشلونة المتصدر، الذي سيحل ضيفًا على أتلتيك بلباو يوم الأحد.

وفقد أتلتيكو مدريد فارق النقاط أمام ريال الذي انتصر في آخر 4 مباريات في الدوري، وسيقفز فوق جاره إلى المركز الثاني لو خرج منتصرًا في القمة.

وستمثل المباراة أكثر من فرصة لموراتا، إذ يحاول إثبات جدارته أمام فريقه السابق الذي باعه إلى يوفنتوس في 2014 مقابل 18 مليون يورو (20.44 مليون دولار)، ثم استعاده مقابل 36 مليونًا قبل أن يرحل في العام التالي إلى تشيلسي مقابل 80 مليونًا.

كما يحتاج موراتا إلى اكتساب حب جماهير أتلتيكو مدريد التي تبدو أنها تعارض وجوده في الفريق؛ بسبب مشواره السابق في ريال، وعبّرت عن رفضها بضمه في آخر مباراة للفريق على أرضه.

ويجب على موراتا إقناع العالم بموهبته بعد الشهور الأخيرة العصيبة في تشيلسي التي وصفه خلالها المدرب ماوريتسيو ساري بأنه “هش ذهنيًا”، بينما قال جيانفرانكو زولا مساعد المدرب إنه قام بتذكيره بأنه يلعب في صفوف تشيلسي وليس برايتون أو ساوثهامبتون.

وثارت تساؤلات أيضًا بشأن عقلية موراتا في يوفنتوس، وقال جيانلويجي بوفون إنه أبلغه أنه “سينجح إذا توقف عن الشعور بالأسى”.

وسيكون من المثير مشاهدة كيف سيحاول المدرب دييغو سيميوني، الذي لا يقبل الحلول الوسط، إعادة الثقة إلى موراتا.

وربما ستتوقف فرص أتلتيكو مدريد في اللحاق ببرشلونة، والصمود في وجه انتفاضة ريال مدريد على قدرة المدرب الأرجنتيني في مساعدة موراتا على التألق.

وقد يحدد تطور أداء موراتا مسيرة فريقه في دوري أبطال أوروبا، إذ تنتظره مواجهة ضد يوفنتوس في دور الـ 16 مع إقامة النهائي على ملعبه واندا متروبوليتانو.

موعد المباراة والقنوات الناقلة:

تقام مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد، يوم السبت، الساعة 18:15 بتوقيت مكة المكرمة، 17:15 بتوقيت القاهرة.

وتنقل المباراة على قناة beIN SPORTS HD 3.