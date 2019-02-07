مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد.. دييغو سيميوني يفتقد 3 من أبرز لاعبيه

أشارت تقارير إعلامية إسبانية، إلى أن نجم وسط أتلتيكو مدريد الدولي الإسباني كوكي لم يتدرب مع المجموعة، اليوم الخميس؛ ما يجعل من مشاركته في مباراة ديربي العاصمة الإسبانية أمام ريال مدريد محط شكوك كبيرة.

ويرفض المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني المغامرة عمومًا باللاعبين العائدين من إصابات عضلية؛ خوفًا من تعرضهم لانتكاسة تغيّبهم لمدة أطول، وهو ما يجعله يبعد القائد الثاني للفريق عن مواجهة ريال مدريد.

كما يغيب المهاجم الإسباني دييغو كوستا ومدافع منتخب الجبل الأسود ستيفان سافيتش عن المباراة؛ بسبب الإصابة، حيث يعانيان بدورهما من إصابات عضلية.

ويواجه أتلتيكو مدريد غريمه التقليدي ريال مدريد في لقاء قوي للحفاظ على مركزه الثاني والبقاء في المنافسة على لقب الدوري الإسباني، حيث يبتعد عن برشلونة المتصدر بـ 6 نقاط، ويتقدم على ريال مدريد الثالث بنقطتين.

ويملك أتلتيكو مدريد 44 نقطة، مقابل 42 لريال مدريد، و50 لبرشلونة.

موعد المباراة والقنوات الناقلة:

تقام مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد، يوم السبت، الساعة 18:15 بتوقيت مكة المكرمة، 17:15 بتوقيت القاهرة.

وتنقل المباراة على قناة beIN SPORTS HD 3