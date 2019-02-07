انتقادات لسلوك جماهير نادي برشلونة تجاه داني كارفاخال في الكلاسيكو أمام ريال مدريد (صورة)

انتقدت صحيفة “ماركا” الإسبانية، سلوك جماهير نادي برشلونة، تجاه المدافع كارفاخال، لاعب ريال مدريد، في المباراة التي جمعت الفريقين، الأربعاء، على ملعب كامب نو، في ذهاب نصف نهائي كأس إسبانيا.

وتزحلق كارفاخال إلى خارج الملعب في إحدى اللقطات، لتجد جماهير برشلونة فرصتهم في السخرية من المدافع الدولي الإسباني.

وكتبت الصحيفة المقربة من ريال مدريد “في بعض الأحيان الجماهير تخرج عن إنسانيتها في رؤية أحد لاعبي الخصم وهو يتأذى، كارفاخال سقط بشكل خطير أمام جماهير برشلونة، وتزحلق بطريقة مؤلمة إلا أن جماهير البارسا كانت تسخر منه وتصرخ بصوت عالٍ”.

وتقدم الإسباني لوكاس فاسكويز لريال مدريد بداية الشوط الأول، لكن برشلونة أدرك التعاقد عبر البرازيلي مالكوم في الدقيقة 57.

ويلتقي ريال مدريد وبرشلونة يوم 27 من الشهر الحالي في مباراة الإياب، على ملعب سانتياغو برنابيو، ثم يوم 3 مارس على الملعب ذاته في الدوري الإسباني.