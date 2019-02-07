“ماركا” تحمّل مارسيلو مسؤولية هدف برشلونة وتصف ردة فعله بالباردة‎ (صورة)

حمّلت صحيفة “ماركا” الإسبانية، المدافع البرازيلي مارسيلو، مسؤولية الهدف الذي سجله برشلونة ليحقق التعادل أمام ريال مدريد، في الكلاسيكو، الأربعاء، في ذهاب نصف نهائي كأس إسبانيا، على ملعب كامب نو.

وأوضحت الصحيفة المقربة من أسوار ريال مدريد، أنه من غير المعقول أن يتواجد مارسيلو بالقرب من منتصف الملعب، في هجمة واضحة لبرشلونة.

ووصفت الصحيفة ردة فعل مارسيلو بالباردة، بعد الهدف.

من جهته هاجم المدرب الألماني بيرند شوستر، المدير الفني السابق لريال مدريد مارسيلو وقال: “إنه ليس مدافعًا، ولم يتمكن من الدفاع أبدًا”.

وتعادل ريال مدريد وبرشلونة 1/1 ذهابًا، وهو الأمر الذي يجعل مباراة الإياب أكثر درامية، يوم 27 من الشهر الحالي، على ملعب سانتياغو برنابيو.