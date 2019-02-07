هل يعاقب بيكيه بالإيقاف على خلفية انتقاداته لحكم الكلاسيكو؟

استبعدت صحيفة سبورت القريبة من نادي برشلونة إمكانية إيقاف جيرارد بيكيه، مدافع النادي الكتالوني على خلفية انتقاداته لماتيو لاهوز حكم مباراة الفريق مع ريال مدريد أمس الأربعاء.

ويرى بيكيه أن الحكم لاهوز تغاضى عن طرد سيرجيو راموس.

وقالت سبورت :”من المستبعد إيقاف بيكيه أو معاقبته .. وذلك بعد تصريحه بالأمس ضد الحكم”.

وترى الصحيفة أن راموس استحق الطرد مرتين خلال المباراة، وهو ما لم يفعله لاهوز.

وصرح بيكيه أمس ” مع لاهوز دومًا تكون المباريات أصعب .. فهي تختلف عن أيّ مباراة أخرى بتواجده .. بالأمس راموس استحق الطرد .. والحكم لم يقم بحماية لاعبي البارسا”.

وانتهت مباراة ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله على ملعب كامب نو.