الكلاسيكو: كيف أضاع غاريث بيل هذه الفرصة في مباراة برشلونة وريال مدريد؟ (فيديو)

أضاع الويلزي غاريث بيل مهاجم نادي ريال مدريد فرصة خطيرة، بغرابة شديدة خلال مباراة فريقه أمام برشلونة في نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

واستلم بيل كرة بينية من زميله كريم بنزيما والمرمى خالي، ولكن الكرة طالت منه ليسددها في جسد مدافع برشلونة.

وخيم التعادل الإيجابي 1-1 على قمة الكرة الإسبانية بين برشلونة وضيفه ريال مدريد اليوم الأربعاء، في ذهاب الدور قبل النهائي لبطولة كأس ملك إسبانيا لكرة القدم.

وبادر لوكاس فاسكيز بتسجيل هدف مبكر للريال في الدقيقة السادسة، قبل أن يدرك البرازيلي مالكوم دي أوليفيرا التعادل لبرشلونة في الدقيقة 57.

وتأتي تلك النتيجة لتؤجل حسم التأهل للمباراة النهائية التي ستجرى في شهر مايو (آيار) المقبل، إلى لقاء العودة الذي سيقام في 27 فبراير (شباط) الجاري على ملعب سانتياغو برنابيو معقل الفريق الملكي، قبل أربعة أيام فقط من مباراة الفريقين على نفس الملعب بالدوري الإسباني.

ويكفي الريال الفوز بأي نتيجة أو حتى التعادل السلبي لحجز بطاقة التأهل لنهائي المسابقة، التي غابت عن خزائنه منذ موسم 2013 / 2014، في حين بات يتعين على برشلونة الفوز بأي نتيجة أو التعادل الإيجابي بنتيجة تفوق 1-1، إذا أراد مواصلة حملة الدفاع عن لقب البطولة الذي أحرزه في المواسم الأربعة الأخيرة.