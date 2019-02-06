الكلاسيكو: إنقاذ مذهل من كيلور نافاس خلال مباراة برشلونة وريال مدريد (فيديو)

نجح كيلور نافاس، حارس مرمى ريال مدريد في إنقاذ مرماه بشكل مذهل، بعدما سدّد لويس سواريز في أقصى الزاوية اليسرى، للحارس الكوستاريكي.

وبدأ نافاس أساسيًا خلال مباراة برشلونة وريال مدريد في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

وراوغ البرازيلي مالكوم أكثر من لاعب، ومرَّر إلى سواريز الذي سدَّد في الزاوية البعيدة، غير أن الحارس نافاس مدَّ جسده في الهواء لينقذ فريقه من هدف مؤكد.

ويتقدم ريال مدريد على برشلونة بهدف نظيف في الشوط الأول من عمر المباراة.