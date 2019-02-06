هدف مباراة برشلونة وريال مدريد.. لوكاس فاسكيز يتقدم للفريق الملكي (فيديو)

تقدَّم لوكاس فاسكيز لاعب نادي ريال مدريد بهدف في شباك برشلونة، وذلك في إطار المباراة التي ستجمع الفريقين في ذهاب دور نصف نهائي مسابقة كأس ملك إسبانيا، مساء اليوم الأربعاء.

وفي الدقيقة السادسة قابل فاسكيز عرضية زميله، وأودع الكرة في شباك الفريق الكتالوني.

وتأهل برشلونة حامل اللقب إلى دور الأربعة بعدما أطاح بنظيره ديبورتيفا ليونيسا بالفوز بهدف نظيف، ثم بنتيجة 4-1، ثم تخطّى عقبة ليفانتي في دور الستة عشر رغم الخسارة ذهابًا بنتيجة 2-1، ولكنه فاز إيابًا بنتيجة 3-0، ثم خرج لمواجهة إشبيلية في ذهاب ربع النهائي، وخسر بثنائية دون ردٍ، ولكنه انتقم في الإياب بفوز ساحق بنتيجة 6-1.

وصعد ريال مدريد لهذه المرحلة بعد الفوز على مليلية بنتيجة 4-0 ، 6-1 في دور الـ32، ثم عبور ليغانيس بثلاثية دون ردٍ، والهزيمة بهدف في دور الـ16، ثم تخطى جيرونا بالفوز بنتيجة 4-2 و3-1 في دور الثمانية.

وفاز برشلونة بلقب كأس الملك برصيد 30 مرة مقابل 19 لقبًا لريال مدريد، ولم يخرج الكأس من أحضان عملاق كتالونيا منذ 4 مواسم 2014 – 2015 وحصده 4 مرات متتالية، بينما كان آخر فوز للريال موسم 2013 – 2014.

ويأمل برشلونة تحقيق اللقب الخامس على التوالي، ليضرب رقمًا قياسيًا بعد تساويه مع رقم ريال مدريد الذي احتفظ باللقب 4 مواسم متتالية من قبل، أعوام 1905 و1906 و1907 و1908.