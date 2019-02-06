مباراة برشلونة وريال مدريد.. التشكيل المتوقع للفريقين

يحل فريق ريال مدريد ضيفًا ثقيلًا على برشلونة، وذلك في إطار المباراة التي ستجمعهما في ذهاب دور نصف نهائي مسابقة كأس ملك إسبانيا، مساء اليوم الأربعاء.

تأهل برشلونة حامل اللقب إلى دور الأربعة بعدما أطاح بنظيره ديبورتيفا ليونيسا بالفوز بهدف نظيف، ثم بنتيجة 4-1، ثم تخطى عقبة ليفانتي في دور الستة عشر رغم الخسارة ذهابًا بنتيجة 2-1، ولكنه فاز إيابًا بنتيجة 3-0 ثم خرج لمواجهة إشبيلية في ذهاب ربع النهائي، وخسر بثنائية دون رد ولكنه انتقم في الإياب بفوز ساحق بنتيجة 6-1.

وصعد ريال مدريد لهذه المرحلة بعد الفوز على مليلية بنتيجة 4-0 ، 6-1 في دور الـ32 ثم عبور ليجانيس بثلاثية دون رد والهزيمة بهدف في دور الـ16، ثم تخطى جيرونا بالفوز بنتيجة 4-2 و3-1 في دور الثمانية.

وفاز برشلونة بلقب كأس الملك برصيد 30 مرة مقابل 19 لقبًا لريال مدريد، ولم يخرج الكأس من أحضان عملاق كتالونيا منذ 4 مواسم 2014 – 2015 وحصده 4 مرات متتالية، بينما كان آخر فوز للريال موسم 2013 – 2014.

ويأمل برشلونة تحقيق اللقب الخامس على التوالي، ليضرب رقمًا قياسيًّا بعد تساويه مع رقم ريال مدريد الذي احتفظ باللقب 4 مواسم متتالية من قبل، أعوام 1905 و1906 و1907 و1908.

ونشرت صحيفة “سبورت” الكتالونية خبرًا يفيد بعدم اتضاح الصورة حول مشاركة ميسي في المباراة من عدمها.

وفيما يلي التشكيل المتوقع للفريقين

برشلونة:

حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن.

خط الدفاع: جوردي ألبا، كليمون لونجليه، جيرارد بيكيه، سيرجي روبيرتو.

خط الوسط: آرتور ميلو، سيرجيو بوسكيتس، إيفان راكيتيتش.

خط الهجوم: فيليبي كوتينيو، لويس سواريز، ألينا.

ريال مدريد:

– حراسة المرمى: كيلور نافاس.

– خط الدفاع: مارسيلو، سيرخيو راموس، رافائيل فاران، داني كارفخال.

– خط الوسط: توني كروس، كاسيميرو، لوك مودريتش.

– خط الهجوم: غاريث بيل، كريم بنزيما، جونيور.