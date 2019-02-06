فالنسيا يطالب رئيس خيتافي بالاعتذار بعد تعليقات “عنصرية” ضد مدافع الفريق الإسباني

طالب نادي فالنسيا الإسباني باعتذار رسمي من قِبل أنخيل توريس رئيس خيتافي بعد تعليقات “عنصرية” ضد المدافع مختار دياكبي خلال مقابلة إذاعية.

وأصدر النادي الإسباني بيانًا رسميًا، اليوم الأربعاء، قال فيه:” فالنسيا يندّد بالتعليق العنصري ضد اللاعب مختار دياكبي”.

وأضاف النادي:”نريد اعتذارًا علنيًا… فيما يتعلق بكل ذلك”.

وتغلَّب فالنسيا 3-2 على خيتافي في مجموع مباراتي الذهاب والإياب في دور الثمانية بكأس ملك إسبانيا الأسبوع الماضي، لكن الاشتباكات بين اللاعبين والمدربين من الطرفين في المواجهة الثانية على استاد مستايا ألقت بظلالها على المباراة.

وتم إيقاف المدافع الفرنسي دياكبي لتورطه في الشجار.

وشكا فالنسيا من إهانات من قِبل توريس ضد المدرب والطاقم التدريبي. وأشارت تقارير إعلامية إسبانية إلى أن الاتحاد الإسباني فتح تحقيقًا فيما يتعلّق بتصريحات توريس.