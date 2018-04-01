فالنسيا يتجاوز ليغانيس في الدوري الإسباني

واصل نادي فالنسيا سلسلة انتصاراته في الدوري الإسباني، بعدما حقّق فوزه الرابع على التوالي، بعد فوزه 1/0 على مضيفه ليغانيس، في المرحلة الـ 30 من المسابقة.

ورفع الفوز رصيد فالنسيا إلى 62 نقطة في المركز الرابع، في حين تجمد رصيد ليغانيس عند 36 نقطة في المركز الرابع عشر، علمًا أنه تكبّد الخسارة الرابعة عشرة في البطولة هذا الموسم.

وجاء هدف فالنسيا الوحيد عبر لاعبه رودريغو في الدقيقة 62 من المباراة.

وحقق فالنسيا فوزه رقم 19 في الدوري الإسباني الموسم الحالي مقابل 6 خسارات و5 تعادلات ويتأخر بنقطة وحيدة عن ريال مدريد الثالث.