جدول ترتيب هدافي الدوري الإسباني بعد هدفي ميسي وسواريز

أحرز الأرجنتيني ليونيل ميسي هدفا قاتلا قاد به فريقه برشلونة للتعادل مع إشبيلية، اليوم السبت، 2-2، مستغلا أيضا غياب غريمه التقليدي كريستيانو رونالدو، عن ريال مدريد للابتعاد في سباق هدافي الدوري الإسباني لهذا الموسم.

وما زال ميسي يتربع على عرش الصدارة برصيد 26 هدفا أحرزهم في بطولة الليغا خلال الموسم الحالي، وهو ينافس أيضاً على سباق الهدافين في جائزة الحذاء الذهبي الذي يمنح لأفضل هداف في الدوريات الأوروبية الكبرى.

وجاء في المركز الثاني لويس سواريز برصيد 22 هدفا، ويطارده رونالدو بنفس الرصيد، فيما جاء في المركز الرابع كريستيان ستواني لاعب جيرونا، برصيد 17 هدفا، ويتبعه نجم أتلتيكو مدريد غريزمان، بنفس الرصيد.