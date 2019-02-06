موعد مباراة برشلونة وريال مدريد اليوم في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا

يواجه نادي برشلونة نظيره ريال مدريد، مساء اليوم الأربعاء، بملعب “كامب نو” في ذهاب الدور نصف النهائي بمسابقة كأس ملك إسبانيا.

وحجز برشلونة مقعده في الدور نصف النهائي بمسابقة كأس ملك إسبانيا بعدما تفوق على إشبيلية بنتيجة 6 – 3 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب بالدور ربع النهائي من منافسات البطولة.

في حين تأهل ريال مدريد للدور نصف النهائي بعدما تفوق على جيرونا بنتيجة 7 – 3 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

ويحتاج برشلونة للفوز كي يجدد الضغط على ريال مدريد ويدخله في حالة شك مشابهة لتلك التي حدثت عندما انتصر عليه 5-1 في الكلاسيكو السابق والذي كان ضمن ذهاب الدوري الإسباني.

وتقرر أن تقام مباراة إياب دور نصف النهائي بين فريقي ريال مدريد وبرشلونة على ملعب “سانتياغو برنابيو” يوم 27 فبراير.

موعد المباراة والقناة الناقلة

تنطلق المباراة في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة، 11:00 بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع على قناة beIN SPORTS HD 3، بتعليق حفيظ دراجي.