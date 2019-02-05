غاريث بيل يكشف أسرار علاقته بمدرب ريال مدريد السابق زيدان

شدد الويلزي غاريث بيل، جناح ريال مدريد، على أنه لم يتحدث مع مدربه السابق الفرنسي زين الدين زيدان، منذ نهائي كييف ضد ليفربول والفوز بدوري أبطال أوروبا.

وقال بيل في حوار مع موقع “Four Four Two”: “لم أتحدث معه منذ نهائي دوري أبطال أوروبا، كما أنه لم يكلمني أيضًا”.

وأضاف متحدثًا عن طبيعة العلاقة التي جمعته بالأسطورة الفرنسي: “علاقتنا كانت جيدة، لا أقول إننا كنا أصدقاء، فقط كانت علاقة احترافية جيدة”.

وأوضح: “كنت غاضبًا بالتأكيد بسبب عدم لعبي في التشكيل الرسمي للنهائي، كنت قد لعبت بشكل جيد منذ عودتي من الإصابة سجلت 5 أهداف في اللقاءات الأربعة الأخيرة من الليغا، وكنت أعتقد أني أستحق دورًا رئيسيًا منذ البداية في اللقاء”.

وسجل بيل هدفين في النهائي أحدهما من ضربة مقص جميلة ليمنح ريال مدريد لقبه الثالث عشر والثالث على التوالي، وتحدثت وسائل إعلام عن رغبته في الرحيل، حال استمرار زيدان مدربًا لريال مدريد.