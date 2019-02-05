مباراة برشلونة ضد ريال مدريد.. ميسي في القائمة واستبعاد ديمبلي

أعلن إرنستو فالفيردي، المدير الفني لفريق برشلونة، قائمة فريقه لمباراة ريال مدريد، غدًا الأربعاء، على ملعب “كامب نو”، في ذهاب الدور نصف النهائي من كأس ملك إسبانيا.

وشهدت قائمة برشلونة تواجد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بعد تعافيه من إصابته في مباراة فالنسيا الماضية، بينما يواصل الفرنسي عثمان ديمبلي غيابه.

????????‍♂️⚽️ آخر حصة تدريبية للبارسا قبل الكلاسيكو، تشهد تواجد الكابيتانو ميسي وهو بأتم الجاهزية. ???????? #ElClásico pic.twitter.com/t5psoE9WVi — BAN_Media (@Ban_Video) February 5, 2019

وجاءت قائمة برشلونة كالتالي:

تيرشتيغن، إنياكي بينيا، سيميدو، بيكيه، راكيتيتش، سيرجيو بوسكيتس، كوتينيو، آرثر، سواريز، ميسي، مالكوم، لينغليت، موريلو، خوردي ألبا، برنس بواتينغ، سيرجي روبيرتو، ألينيا، فيدال، فيرمايلين.