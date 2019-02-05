فالفيردي يرفض المجازفة بميسي في مباراة برشلونة ضد ريال مدريد

رفض أرنستو فالفيردي، المدير الفني لبرشلونة، اليوم الثلاثاء، فكرة المجازفة بلاعب كرة القدم الأرجنتيني ليونيل ميسي، بعد الإصابة التي تعرض لها مؤخرًا.

جاءت تصريحات فالفيردي قبل مباراة برشلونة، غدًا الأربعاء، أمام ريال مدريد في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

وفي مؤتمر صحفي، قال فالفيردي: “لن نخاطر بميسي، ففي حالة عدم جاهزيته للقاء فإنه لن يشارك، لكننا في نفس الوقت نتمنى أن يكون جاهزًا للقاء”.

وأضاف: “المواجهة متساوية، لدى كلا الفريقين لاعبون جيدون، لن يكون هناك فريق مرشح للفوز، سواء شارك ميسي أو لا، فمن الصعب توقع النتيجة”.

وأوضح فالفيردي: “الفريق في أفضل حالاته، استطعنا الرجوع في النتيجة أمام فالنسيا بعدما كنا منهزمين بهدفين، كلا الفريقين يصلان إلى مواجهة الكلاسيكو في أفضل حال، وهذا ما سيجعل المباراة تشهد ندية أكبر”.

وتابع المدير الفني لبرشلونة تصريحاته، قائلًا: “سواريز جاهز لخدمة الفريق تمامًا، فاللاعبون هم من يرسمون نهج وأسلوب الفريق”.

واختتم فالفيردي تصريحاته بالقول: “حتى لو كانت مباراة الغد هي حسم الليغا، وأحتاج فيها لكافة اللاعبين وكان هناك أحد يعاني من شبهة في الإصابة، فلن أخاطر به”.