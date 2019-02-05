سولاري يرغب بمشاركة ميسي في مباراة برشلونة ضد ريال مدريد

تحدث الأرجنتيني سانتياغو سولاري مدرب ريال مدريد عن لقاء فريقه المنتظر أمام برشلونة في كلاسيكو ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا المقرر الأربعاء في الكامب نو.

وتحدث سولاري حول إمكانية غياب مواطنه ميسي نجم برشلونة، قائلًا : ” دائمًا من الأفضل أن يشارك أفضل اللاعبين في كل لقاء ، أنا لا أحب أن يمنعهم أي شيء “.

وقال سولاري إن غياب ميسي أو تواجده لن يؤثر على اللقاء.

وحول إشراك فينسيوس جونيور قال سولاري: ” ليس هناك لاعب لا يناقش في الفريق”.

بينما قال عن إيسكو: ” ليس هناك أي إحباط من إيسكو، الكل يركز على اللقاء بمن فيهم اللاعب”.

وتحدث سولاري عن لحظة الحقيقة التي تنتظره من خلال الكلاسيكو قائلًا : ” نحب المنافسة، لحظة الحقيقة هي كل لقاء نخوضه، من أول لقاء لآخره نلعب بنفس العقلية ونفس الحماس، بهذه الطريقة لعبنا اللقاءات السابقة وسنلعب اللقاءات القادمة “.

إلى ذلك، رد الإسباني إيسكو لاعب وسط ريال مدريد على الفيديو والصور التي ظهرت بعد نهاية لقاء ديبورتيفو ألافيس، والتي ظهر من خلالها يرفض تحية تشيندو مندوب ملعب سانتياغو بيرنابيو.

وتلقى إيسكو وابلًا من الانتقادات، من الصحف والجماهير المدريدية؛ ليس لحركته، بل لكونها كانت ضد تشيندو أحد أساطير ريال مدريد، واللاعب الذي تصفه الجماهير بنموذج المقاتل داخل الملعب دفاعًا عن القميص، حتى لو كان مصابًا، حين كان لاعبًا.

وكانت ” ماركا ” قد نشرت عنوانًا عريضًا ضد إيسكو جاء فيه: ” إلا تشيندو يا إيسكو “، في إشارة لقيمة الرجل التاريخية.

ونشر إيسكو على صفحته على ” تويتر ” صورة له رفقة تشيندو وكتب عليها: ” بطبيعة الحال إنه رجل عظيم كانت مزحة من طرفنا في فيديو من 3 ثوان لم تفهموه أيها السادة “.

ويعيش إيسكو وضعًا سيئًا داخل ريال مدريد؛ حيث أصبح ملازمًا لدكة البدلاء.