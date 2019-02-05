تغييرات عديدة على تشكيلة ريال مدريد ضد برشلونة في كأس ملك إسبانيا

قالت صحيفة آس الإسبانية، إن المدرب سانتياغو سولاري، المدير الفني لنادي ريال مدريد سيدخل تغييرات عديدة على التشكيلة التي بدأت مباراة الفريق الأخيرة في الدوري الإسباني ضد ألافيس وحققت الفوز بثلاثة أهداف دون رد.

وسيحل ريال مدريد ضيفًا على برشلونة، غدًا الأربعاء، في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

وأشارت آس إلى أن هناك بعض المراكز التي لاتزال تشغل فكر المدرب الأرجنتيني، أبرزها الظهير الأيسر، حيث يشعر المدرب بحيرة بين الدفع بمارسيلو الخبير بهذه المباريات، أو الشاب المتألق مؤخرًا ريغيلون.

وبدأت ريال مدريد ضد ألافيس بتشكيلة مكونة من :””كورتوا، راموس، ناتشو، أودريوزولا، ريغيلون، كاسيميرو، مودريتش، سيبايوس، فينيسيوس، بيل، وبنزيما”.

وبحسب آس، فإن تشكيلة ريال مدريد ستكون كالآتي:

نافاس

كارفخال، فاران، راموس، ريغيلون أو مارسيلو

مودريتش، كروس، يورينتي أو كاسميرو

فاسكيز ، بنزيما ، بيل أو فينسيوس جونيور