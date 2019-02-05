ماركا تضع التشكيلة المثالية لبرشلونة ضد ريال مدريد “في غياب ميسي” (إنفوغرافيك)

وضعت صحيفة “ماركا” التشكيلة المثالية لنادي برشلونة في حال عدم مشاركة النجم ليونيل ميسي ضد ريال مدريد غدًا الأربعاء في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

وتتزايد الشكوك حول مشاركة ميسي على الرغم من التقارير التي تشير لإمكانية دخوله قائمة المباراة.

ووضعت ماركا تشكيلة برشلونة كالآتي:

تيرشتيغن

روبرتو، لونغلي، بيكيه، ألبا

بوسكيتس، راكيتيتش، أرتور

كوتينيو، سواريز، ديمبيلي

وقالت صحيفة “سبورت” الكتالونية إن ليونيل ميسي سيتم ضمّه لقائمة برشلونة التي ستواجه ريال مدريد في الكلاسيكو في ذهاب قبل نهائي كأس ملك إسبانيا.

وأضافت الصحيفة المقربة من النادي الكتالوني، أن قرار مشاركة النجم الكبير في المباراة سيكون وفقًا لرأي مدربه ارنستو فالفيردي وقرار اللاعب نفسه.

وخضع ميسي لفحوصات طبية يوم الاثنين، وغاب عن المران إلى جوار زميله الفرنسي عثمان ديمبلي، ويبدو أن حالته عقب الإصابة التي تعرض لها خلال التعادل مع فالنسيا، ليست خطيرة لكن يجب التأكد من جاهزيته.

وغاب ميسي البالغ عمره 31 عامًا عن الكلاسيكو الأول هذا الموسم في الدوري، بسبب كسر في ذراعه خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وقالت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الكتالونية -أيضًا- إن ميسي لا يعاني إصاباتٍ عضلية، وقد تدرب في صالة الألعاب الرياضية وحالته ليست خطيرة.

وأضافت، أن قائد الأرجنتين يعاني تقلصًا بسيطًا يجعل حالته محل شك حتى اللحظة الأخيرة، ولذلك فقرار مشاركته في الكلاسيكو سيكون في يد فالفيردي.

ومن المقرر أن يقرر ميسي نفسه إمكانية مشاركته في المباراة من عدمها؛ وفقًا لحالته الصحية والبدنية خلال المباراة لكنه سيدخل التشكيلة.