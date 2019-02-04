شاهد.. سيرجيو راموس مقدم برامج قبل الكلاسيكو (صورة)

شارك سيرجيو راموس في برنامج إسباني وكان فيه كمقدم للبرنامج، وذلك قبل يومين على مباراة ريال مدريد وبرشلونة في الكلاسيكو.

وحضر راموس في برنامج “Hormiguero” للحديث عن أمور تخصه وريال مدريد.

ًوقال راموس: “التدريب والراحة والتغذية هم مفاتيح أن تصبح لاعبًا جيدًا”.

وعن مواجهة برشلونة قال: “برشلونه هو متصدر الليغا، سنلعب أمامهم في الكأس ولدينا أيضًا الديربي وعلينا أن نفوز عليهم، وثم لدينا دوري الابطال، حاليًا الفريق تحسن وأصبح يفعل كل شيء ولقد وصلنا لهذا الشهر بنتائج جيده ولكي نعيش لحظات جميله علينا أن نصل لحاله رائعة”.

وعن خوض عدة مباريات كلاسيكو قال راموس: “أيام الكلاسيكو؟ لا أقوم بتغيير أي شيء في حياتي، دائمًا آكل نفس الشيء”، بالنسبه لي كرة القدم هي طريقه لعيش الحياة وفهمها، أنا أعيش بكرة القدم ولكرة القدم”.

ويحل ريال مدريد ضيفًا على برشلونة الأربعاء ضن منافسات ذهاب نصف نهائي كأس إسبانيا.