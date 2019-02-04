الكلاسيكو.. تصرف جديد يثير الجدل حول مستقبل إيسكو مع ريال مدريد (فيديو)

أثار إيسكو، لاعب خط نادي ريال مدريد، الجدل مجددًا، بعدما خرج غاضبًا عقب نهاية مباراة الفريق الملكي مع ديبورتيفو ألافيس، الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ22 من الدوري الإسباني، على ملعب سانتياغو برنابيو.

وشارك إيسكو بديلًا في الدقيقة 87 من المباراة التي انتهت بفوز ريال مدريد 3/0.

وانتشر مقطع فيديو يظهر إيسكو، البالغ من العمر 26 عامًا، يرفض مصافحة شيندو، مندوب ملعب سانتياغو برنابيو، الذي حاول الاحتفال مع لاعب الوسط بالفوز.

وسبق أن قام إيسكو بتصرف مشابه قبل أيام، عندما انحنى لربط حذائه أثناء محاولة شيندو الاحتفال معه بالفوز على ليغانيس في كأس إسبانيا، كما رفض مصافحة مدربه الأرجنتيني سانتياغو سولاري في مباراة أخرى.

ويعاني إيسكو من عدم الاعتماد عليه أساسيًا في تشكيلة سولاري، الذي تولى مسؤولية تدريب ريال مدريد بعد إقالة جولين لوبتيغي.

وشارك إيسكو في 25 مباراة مع ريال مدريد الموسم الحالي، بواقع 1161 دقيقة، سجل فيها 4 أهداف وصنع هدفًا.

ويستعد ريال مدريد لمواجهة منافسه برشلونة، الأربعاء، في ذهاب نصف نهائي كأس إسبانيا، على ملعب كامب نو.