جماهير نادي برشلونة ترفض مشاركة ليونيل ميسي في الكلاسيكو أمام ريال مدريد

كشف استطلاع للرأي، أجرته صحيفة “سبورت” الإسبانية، أن جماهير نادي برشلونة ترفض مشاركة نجم الفريق، الأرجنتيني ليونيل ميسي في الكلاسيكو، أمام ريال مدريد، الأربعاء، حال وجود شكوك حول قدرته على اللحاق بالمباراة.

وبحسب الاستفتاء، فإن 76% من جماهير برشلونة لا تريد الاعتماد على ميسي في الكلاسيكو، حال لم يشف بالكامل من إصابته.

وتعرض ميسي، البالغ من العمر 31 عامًا، للإصابة في مباراة برشلونة وفالنسيا، على ملعب كامب نو، السبت، في الدوري الإسباني، والتي انتهت بالتعادل 2/2، وسجل ميسي هدفي برشلونة.

ومن المقرر أن يخضع ميسي للمزيد من الفحوص في وقت لاحق، للتأكد من مدى إمكانية مشاركته في الكلاسيكو، في ذهاب قبل نهائي كأس إسبانيا.

وغاب ميسي عن الكلاسيكو الأول هذا الموسم في الدوري بسبب كسر في ذراعه خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي.