صحيفة تكشف آخر تطورات إصابة ميسي قبل مباراة برشلونة ضد ريال مدريد في الكلاسيكو

كشفت تقارير صحفية عن آخر تطورات الإصابة التي تعرض لها النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، في مباراة برشلونة ضد فالنسيا، مساء السبت.

وكان ميسي قد تعرض لضربة قوية في فخذ ساقه اليمنى؛ جعلته يغادر استاد “كامب نو” خلال مباراة البلوغرانا مع فالنسيا ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من دوري الدرجة الأولى الإسباني؛ لتلقي العلاج، قبل أن يعود إلى الملعب مرة أخرى.

وفور أن انتهت المباراة بالتعادل بهدفين لمثلهما، أجرى اللاعب الفحوصات الطبية الأولى، وأشارت بعض التقارير، إلى أن اللاعب لا يعاني من الإصابة، وأن ما حدث له هي ضربة قوية فقط في فخذه الأيمن، ومن ثم فإنه سيكون قادرًا على خوض مباراة الكلاسيكو، ضد ريال مدريد، يوم الأربعاء المقبل، في إطار ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة “آس”، يوم الأحد، نقلًا عن مصادرها في برشلونة، فإن “كل شيء يشير إلى أن ميسي سيتعافى بشكل كامل، ومتاح لإرنستو فالفيردي، مدرب لفريق، ضد ريال مدريد يوم الأربعاء”.

وأضافت: “الورم الدموي في مكان إصابة ميسي انخفض بشكل كبير، وكذلك لا يشعر بالألم في المنطقة المصابة، وبشكل كبير جدًا سيكون في قائمة البارسا للكلاسيكو”.

وأوضحت الصحيفة: “ميسي خضع لسلسلة من الفحوصات بداخل غرفة ملابس الفريق؛ نظرًا لامتلاك الجهاز الطبي بالفريق لأجهزة موجات فوق صوتية محمولة، ساعدتهم في إجراء كشف مبدئي على اللاعب، واستبعد أطباء الفريق احتمالية تعرض ميسي لإصابة، مشيرين إلى أن اللاعب تعرض فقط لضربة قوية في عضلات فخذ ساقه اليمنى”.

وبعد مباراة فالنسيا، قال مدرب الفريق إرنستو فالفيردي عن الإصابة: ” لا أعرف بالضبط ما هي، يمكن أن تكون كدمة صغيرة، سوف ننتظر لنرى ما يقوله الأطباء، وسنقيّم الأمور بناء على ذلك”. حسب ما نقلت عنه صحيفة “ماركا”.