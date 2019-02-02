شاهد لحظة إصابة ليونيل ميسي‎ في مباراة برشلونة وفالنسيا (فيديو)

كشف تقارير صحفية أن إصابة ليونيل ميسي، قائد برشلونة، خلال مباراة الفريق، اليوم السبت، أمام فالنسيا، ليست خطيرة ولن تؤثر على مشاركته في مباراة الكلاسيكو ضد ريال مدريد.

وكانت إذاعة “راديو كتالونيا” قد أكدت إصابة اللاعب الأرجنتيني في الفخذ الأيمن وقد يغيب عن مباراة الكلاسيكو المقبلة أمام ريال مدريد في كامب نو بذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، يوم الأربعاء.

ولكن إذاعة “راك 1” أشارت من خلال مصادرها في نادي برشلونة، بأن هناك تأكيد على عدم خضوع ميسي لأي فحوصات طبية، غدًا الأحد، مثلما أشار المدرب إرنستو فالفيردي.

وأكدت الإذاعة أن الأطباء مطمئنون من حالة ميسي وظهر بصورة أفضل بعد نهاية المباراة لا تستدعي أي اختبارات طبية.

ومن المتوقع حصول ميسي على راحة سلبية مدة 24 ساعة ومن المنتظر أن يجري فحوصات سريعة، يوم الاثنين، لكن التقارير كلها إيجابية حول الإصابة.

وحسم التعادل الإيجابى 2-2 لقاء برشلونة وفالنسيا، ليفقد البارسا نقطتين ثمينتين في صراع المنافسة على لقب الدوري الإسباني.

وكانت الدقيقة 69 من زمن مباراة فالنسيا قد شهدت تدخلا من توني لاتو لاعب فالنسيا على ميسي، الذي سقط على الأرض وخرج من الملعب لتلقي العلاج.

وعاد بعدها النجم الأرجنتيني لاستكمال المباراة وسط تحية كبيرة وتصفيق من قبل الجماهير الموجودة في “كامب نو”، لكنه بدا متأثرًا بالإصابة علمًا بأن هو من سجّل هدفي برشلونة في المباراة.