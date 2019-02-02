آخر تطورات إصابة ميسي‎ قبل مباراة برشلونة وريال مدريد في الكلاسيكو

كشفت صحيفة “آس” ومحطة “راك 1” الإذاعية، عن آخر تطورات إصابة ليونيل ميسي، نجم نادي برشبلونة، والتي تعرض لها، مساء السبت، ضد فالنسيا.

وأكدت التقارير، أن ليونيل ميسي لديه كدمة قوية فقط، وسيكون قادراً على المشاركة في الكلاسيكو، يوم الأربعاء المقبل.

وكشف إرنستو فالفيردي، المدير الفني لفريق برشلونة، عن معاناة نجمه الأرجنتيني من بعض الألام في الفخذ الأيمن، وسنطمئن عليه بعد الفحوصات الطبية التي سيخضع لها، غدا الأحد.

وقال فالفيردى في المؤتمر الصحفى عقب نهاية لقاء فالنسيا في الدوري الإسباني: “لا أعرف مدى قوة إصابة ميسي، هو يعاني من بعض الآلام في الفخذ، وسننتظر غدا، ماذا سيقول الأطباء بعد خضوعه للفحوصات”.

وتابع: “ميسي ليس شابا متهورا، فهو يعرف جسده جيدا، وإذا طلب التغيير كنت سأفعل ذلك، لكنه لم يطلب”.

وكانت تقارير صحفية قد أشارت إلى إمكانية غياب ميسي عن مواجهة الكلاسيكو أمام الغريم التقليدي ريال مدريد، يوم الأربعاء المقبل، في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

وكان البرغوث الأرجنتيني قد سجل ثنائية برشلونة في مرمى فالنسيا خلال مواجهة، السبت، وهي المباراة التاسعة على التوالي في الليغا الذي يسجل فيها ميسي أهداف.