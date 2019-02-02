تقارير.. إصابة ميسي في مباراة برشلونة وفالنسيا قد تبعده عن مواجهة ريال مدريد في الكلاسيكو

كشف “راديو كاتلونيا” على أن الأرجنتيني ليونيل ميسي قد يغيب عن مباراة الكلاسيكو أمام ريال مدريد بسبب الإصابة، التي تعرض لها في مباراة فريقه، مساء السبت، ضد فالنسيا في الدوري الإسباني.

وتحدد الأربعاء السادس من فبراير المقبل موعدًا لمباراة الكلاسيكو التي تجمع ناديي برشلونة وريال مدريد بملعب “كامب نو” في ذهاب الدور نصف النهائي بمسابقة كأس إسبانيا، في حين تحدد 27 فبراير الجاري موعدًا لمباراة الإياب بملعب “سانتياغو برنابيو” معقل ريال مدريد.

وحول ليونيل ميسي تأخر برشلونة بهدفين بملعبه إلى تعادل 2-2 مع فالنسيا في مواجهة مثيرة شهدت توقف سلسلة انتصارات المتصدر بعد ثماني مباريات متتالية في دوري الدرجة الأولى الإسباني، اليوم السبت.

تقدم فالنسيا، الذي سدد في إطار المرمى بعد دقيقتين، عبر المهاجم الفرنسي كيفن جاميرو بعد إنهاء رائع لهجمة مرتدة في الدقيقة 24 وضاعف التقدم بركلة جزاء نفذها داني باريخو في الدقيقة 32.

وقلّص ميسي الفارق بعد سبع دقائق ليهز الشباك للمباراة التاسعة على التوالي بجميع المسابقات من علامة الجزاء بعد أن ألغى الحكم هدفًا لأنه صفر لاحتساب ركلة جزاء قبل أن يأتي الهدف.

وتعادل قائد برشلونة بتسديدة لا تصد من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 64 ليتجنب برشلونة أول خسارة في الدوري منذ نوفمبر تشرين الثاني الماضي ورفع رصيده إلى 50 نقطة من 22 مباراة.

ويتفوق فريق المدرب إرنستو فالفيردي بفارق ست نقاط عن أقرب منافسيه أتليتيكو مدريد الذي يحل ضيفًا على ريال بيتيس غدًا الأحد و11 نقطة عن ريال مدريد صاحب المركز الثالث الذي يستضيف ألافيس غدًا.