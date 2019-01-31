ميسي وزوجته على رأس حضور غفير لعرض “سيرك دو سوليه” (فيديو)

حضر ليونيل ميسي، قائد وهداف برشلونة، وزوجته أنتونيلا روكوزو، عرض “سيرك دو سوليه” الكندي المستلهم من قصة حياته ويحمل اسم (10)، وذلك في حفل كبير في برشلونة بحضور العديد من نجوم الفريق الكتالوني وصديقاتهم.

وتعد هذه التجربة الثانية لميسي التي يتم فيها توثيق قصة حياته، بعد فيلمه الذي خرج للنور عام 2014، والذي يحمل اسمه ومن إخراج المخرج الإسباني أليكس دي لا أجليسيا.

وذكرت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الكتالونية أن ميسي وزوجته حضرا العرض الأول للسيرك في برشلونة بصحبة جميع لاعبي برشلونة وزوجاتهم، وكذلك إرنستو فالفيردي المدير الفني وزوجته. وسيبدأ هذا العرض المستوحى من قصة حياة “البرغوث”، رسميًا، في العاشر من أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

وأبدى فالفيردي سعادته بحضور العرض بعد ساعات من الانتصار الكبير بستة أهداف مقابل هدف على إشبيلية، والتأهل إلى قبل نهائي كأس الملك.

وحضر كذلك رودريغو ميسي مدير أعمال النجم الكبير، وباو نيغري مستشار النجم الأرجنتيني، وبينتو الحارس السابق لبرشلونة وصديق ميسي المقرب.

وضمت القائمة العديد من المشاهير، منهم المطرب إبراهيم ماتيو وكذلك سوليداد باستوروتي والمغني والممثل بيدرو كابو.