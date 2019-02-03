قبل الكلاسيكو.. ريال مدريد يثأر من ديبورتيفو ألافيس في الدوري الإسباني (فيديو)

أكد ريال مدريد استعداده لمباراة الكلاسيكو أمام منافسه نادي برشلونة، بفوزه 3/0 على ديبورتيفو ألافيس في الجولة الـ 22 من الدوري الإسباني.

وانتهى الشوط الأول بتقدم ريال مدريد 1/0 سجله المهاجم الفرنسي كريم بنزيما في الدقيقة 30.

وسجل ريال مدريد هدفين في آخر 10 دقائق، جاء الأول عبر الشاب البرازيلي فينيسيوس جونيور في الدقيقة 80.

وفي الدقيقة 91 سجل البديل ماريانو دياز الهدف الثالث بضربة رأسية.

وثأر ريال مدريد من منافسه ديبورتيفو ألافيس الذي هزمه 1/0 في الدور الأول.

وحقق ريال مدريد فوزه الرابع على التوالي في الليغا، ليرفع رصيده إلى 42 نقطة، ليبقى بعيدًا بنقطتين عن الثاني أتلتيكو مدريد، و8 نقاط عن برشلونة المتصدر.

ويلاقي ريال مدريد منافسه برشلونة، الأربعاء، على ملعب كامب نو، في ذهاب نصف نهائي كأس إسبانيا، ثم أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني.

ريال مدريد 2 × 0 الافيس .. هدف فينيسيوس جونيور @3almiHD pic.twitter.com/St6e0Lk8W1 — اهداف (@korahd55) ٣ فبراير ٢٠١٩