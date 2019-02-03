أهداف مباراة ريال مدريد وديبورتيفو ألافيس.. 3/0 للملكي (فيديو)

تقدم الفرنسي كريم بنزيما مهاجم فريق ريال مدريد، بهدف في شباك نظيره ديبورتيفو ألافيس، خلال المباراة التي تقام بين الفريقين مساء اليوم الأحد، على ملعب “سانتياغو بيرنابيو”، ضمن منافسات الجولة الـ22 من الدوري الإسباني.

في الدقيقة 30 قابل بنزيما عرضية زميله جونيور ومن لمسة واحدة أودع الكرة في الشباك.

ريال مدريد 2 × 0 الافيس .. هدف فينيسيوس جونيور @3almiHD pic.twitter.com/St6e0Lk8W1 — اهداف (@korahd55) ٣ فبراير ٢٠١٩

ريال مدريد 3 × 0 الافيس .. هدف دياز @3almiHD pic.twitter.com/sCZVEfalhT — اهداف (@korahd55) ٣ فبراير ٢٠١٩

ويحاول ريال مدريد خطف النقاط الثلاث التي تمنحه دفعًا إضافيًّا وتعزز صراعه على الليغا، فيما سيعمل ديبورتيفو ألافيس على إرباك حسابات المستضيف ومتابعة نتائجه الجيدة.

ريال مدريد يحتل المركز الثالث برصيد 39 نقطة، بينما يأتي ألافيس في المركز السادس برصيد 32 نقطة.

وحقق ريال مدريد الفوز في المباريات الخمس الماضية بالدوري والكأس، ويستعد لمواجهة برشلونة في الكلاسيكو يوم الأربعاء.