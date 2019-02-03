تقارير.. فالفيردي يفضل إبعاد ديمبلي عن مباراة برشلونة وريال مدريد

كشفت تقارير صحفية عن إمكانية عدم لحاق الفرنسي عثمان ديمبلي، نجم برشلونة، بمباراة الكلاسيكو أمام ريال مدريد، والمقرر إقامتها الأربعاء المقبل، في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

وذكرت صحيفة “موندو ديبورتيفو”، أن اللاعب أصيب بنزلة برد، يوم السبت، ولم يتحدد حتى الآن موعد عودته إلى الملاعب، ومدى جاهزيته لخوض الكلاسيكو.

وكان ديمبلي أصيب بالتواء في الكاحل أمام ليغانيس يوم 20 يناير/كانون الثاني الماضي، وتقرر وقتها غيابه عن المباريات لمدة 15 يومًا.

وفكر المدرب الإسباني إرنستو فالفيردي، في الاستعانة بديمبلي خلال مباراة الأمس، أمام فالنسيا، إلا أنه تراجع بعد إحساس اللاعب ببعض الآلام.

يذكر أن برشلونة تعادل، أمس السبت، مع فالنسيا بنتيجة 2-2، ورفع رصيده إلى 50 نقطة في صدارة الليغا.